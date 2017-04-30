Koçfest'ten İki Kupayla Döndüler

BALIKESİR Üniversitesi, KoçFest Üniversite Spor Oyunları Triatlon Şampiyonası'nda elit erkeklerde Türkiye şampiyonu, elit kadınlarda Türkiye ikincisi oldu.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin evsahipliğinde gerçekleştirilen KoçFest Üniversite Spor Oyunları Triatlon Şampiyonası, 19 üniversiteden 36 sporcunun katılımıyla düzenlendi. 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan yarış büyük mücadeleye sahne oldu. Balıkesir Üniversitesi, zorlu parkurda elit erkeklerde takım halinde Türkiye şampiyonu olurken, Ege ve Dokuz Eylül üniversitesini geride bırakmayı başardı. Şampiyonada ferdi klasmanda, Balıkesir Üniversitesi'nden Ali Mutlu birinci, Muhammet Onay ikinci, Oğuzhan Çakır dördüncü oldu.



Balıkesir Üniversitesi elit kadınlarda, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin ardından Türkiye İkincisi oldu. Kadınlar ferdi yarışında Balıkesir Üniversitesi'nden İlayda Kara ikinciliği kazandı.



Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, şampiyonanın ardından Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonu'nda düzenlenen törende öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak, çeşitli hediyeler sundu. Balıkesir Üniversitesi Triatlon Takımı erkeklerde 2016 yılında da Türkiye şampiyonluğunu kazanmıştı.



- Balıkesir