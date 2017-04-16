Koçer Oyunu Eşiyle Birlikte Kullandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, "Bugün karar milletin, halkımız ne derse o olacak. Bugün sandıktan güçlü ve istikrarlı bir Türkiye çıkacaktır" dedi.



AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde kullandı.



Eşi Füsun Koçer ile oy kullanacağı Sarısalkım Ortaokulu'na gelen Koçer, burada görevlilerle kısa süreli sohbet ettikten sonra oyunu kullandı.



Oy kullanma işleminin ardından bir açıklama yapan Koçer, bugün ülkenin geleceğine yönelik oylama yapıldığını belirtti. Herkesin kararına saygı duyduklarını ifade eden Koçer, "Gece, gündüz ev ev dolaşarak anayasa değişikliğine ilişkin bilgiler verdik. Bugün karar milletin, halkımız ne derse o olacak" dedi.



Vatandaşları oy kullanmaya davet eden Koçer, ülkenin geleceğine ilişkin verilecek kararda herkesin hakkının olduğunu belirterek, bu nedenle vatandaşların oy kullanmaya özen göstermesi gerektiğini ifade etti.



"Bugün milletvekili ya da belediye başkanı seçmiyoruz" diyen Koçer, "Anayasa değişikliğiyle ülkenin önündeki engellerin aşılacağını söyledik ve son kararı vatandaşlarımıza bıraktık. Bu nedenle vatandaşlarımızın oy kullanma konusunda hassas davranmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Sandıktan çıkacak karara herkesin saygı göstermesi gerektiğini ifade eden Koçer, "Milletimizin verdiği karar bizim önceliğimizdir" diye konuştu. - GAZİANTEP