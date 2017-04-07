Kızlarını Taciz Eden Adamı Döverek Öldürüp Sazlığa Atmışlar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi Kırcali mevkisinde geçen 5 Nisan sabahı bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elleri ve ayakları arkadan bağlanmış cesedin, Turgutlu ilçesinde yaşayan Mehmet K.'ya ait olduğunu belirledi.

CEP TELEFONU GÖRÜŞMELERİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler başına ve vücudunun çeşitli yerlerine sert bir cisimle defalarca vurulduktan sonra öldürüldüğü tespit edilen Mehmet K.'nın cep telefonunda en son Gül K.ile konuştuğunu tespit etti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Gül K. ifadesinde suçunu itiraf ederek, Mehmet K.'yı, eşi Ömer K.ile birlikte Turgutlu'daki evinde öldürdüklerini ve daha sonra Şehzadeler ilçesindeki sazlık alana attıklarını söylediği öğrenildi.

CİNSEL TACİZ İDDİASI

Gül K.'nın Mehmet K.'yı ilk eşinden olan kızı D.A.'ya cinsel tacizde bulunduğu için öldürdüklerini iddia etti. Gül K.'nın ifadesi üzerine jandarma ekipleri, Ömer K. ile kızı D.A.'yı gözaltına aldı. Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen karı-koca ve kızları çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.