Eşini Kıskanıp Yanlışlıkla Başkasını Öldüren Kadına Müebbet İstemi

Bursa'da eşini kıskanan ve yanlışlıkla başkasını öldüren kadın hakkında müebbet isteniyor.



Olay, 25 Ağustos tarihinde merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocasını kıskandığı için bir süredir sıkıntılar yaşayan Yaprak T. (25) evden aldığı pompalı tüfek ile kocası Vural T.'ye (25) ait büfeye gitti. Eşi Vural T. ile tartışmaya başlayan bir çocuk annesi Yaprak T.'nin yanında getirdiği tüfeği ateşlemesi sonucu Haktan Çete (16) göğsünden ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çete yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından tutuklanan genç kadın cinayeti eşinin, eşi ise karısının işlediğini iddia etti. Yaprak T. tutuklanırken eşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetin ardından iddianameyi hazırladı. Genç kadın hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası isteniyor. Genç kadın, önümüzdeki günlerde Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. - BURSA