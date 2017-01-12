Kocasinan Sanayi Sitesi'nde Yangın

Kocasinan Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Alev alev yanan iş yerinde söndürme çalışmaları devam ediyor.



Kocasinan Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde hurda malzemelerin bulunduğu iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün iş yerini sardı. Yangına Bakırköy, Kocasinan, İkitelli itfaiye grupları müdahale etti. İtfaiyenin olay yerindeki söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL