Kocasinan İlçenin Dört Bir Yanında Temizlik Yapıyor

Kocasinan Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı yeni nesil U.L.V ilaçlama yöntemiyle ilçe genelinde toplam 2 bin 301 adet WC, lavabo ve pisuar temizliği yapıyor.



Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'Daha Temiz ve Daha Sağlıklı Kocasinan' için ilçenin dört bir yanında temizlik çalışmasını yürütüyor. Rutin temizlik işlerinin yanı sıra etkin bir şekilde hijyen temizliği ve sanıtasyon işlemi yapan ekipler, lavabolardan musluklara, abdest alma yerinden giderlere kadar taşların sırına zarar vermeden tamamen beyaz hale getiriyor. Özellikle sanıtasyon uygulamasıyla ekipler, mikroorganizmaları tamamen önleyerek vatandaşlara daha temiz ve daha sağlıklı bir ortam sunuyor. Ayrıca temizlik sırasında tadilat gerektiren lavabolar da yenileniyor.



Daha temiz Kocasinan için yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Gelecek nesillerimizin daha temiz ve daha sağlıklı mekanlarda yaşaması için temizlik olmazsa olmazımızdır. 'Temizlik imandandır' anlayışıyla gece-gündüz demeden ilçenin dört bir yanında hummalı bir şekilde temizlik seferberliğimiz sürüyor. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı yeni nesil U.L.V ilaçlama yöntemiyle ilçe genelinde toplam 2 bin 301 adet WC, lavabo ve pisuar temizliği düzenli olarak yapılıyor. Daha nezih ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ