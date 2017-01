Kocasinan, Fatih Mahallesi'ndeki Pazar Yerini Yeniledi

Kocasinan Belediyesi Fatih Mahallesi'nde 2 bin metrekare kapalı alana sahip pazar yerini yeniledi. Her türlü iklim şartlarına dayanıklı yeni nesil çatı uygulamasıyla yenilenen pazar yeri, yeni haliyle daha estetik ve daha dayanıklı hale dönüştü.



Kocasinan'ın yenileme çalışmalarıyla örnek teşkil ettiğini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla ilçenin hizmet standartlarını yükselttiklerini ifade ederek, "Konforlu ve hijyenik alışveriş ortamları oluşturmak adına ilçemizdeki pazar yerlerini yeniliyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki pazar yerini hızlı bir şekilde yenileyerek hemşehrilerimizin hizmetine sundu. Yenilediğimiz pazar yeri daha modern bir görünüme kavuştu. Esnafımızın, daha konforlu ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağladık. Hemşerilerimize de pazara gelerek daha güzel bir ortamda alışveriş yapma imkanı sunduk. Esnafımıza ve hemşehrilerimize daha kaliteli hizmetler sunmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Bölge sakinlerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.



Mahallenin pazar yerinin yenilenmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar ise, "Pazarımız çok güzel oldu. Daha temiz alışverişlerimizi yapacağız. Mahallemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür ederiz." diye konuştu. - KAYSERİ