Kocasinan'da Çocuk Şenlikleri Başladı
Kocasinan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.
Kocasinan Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinliklerin ilki Mevlana Semt Konağı'nda gerçekleştirildi. Çocuklar için özel hazırlanan sahnede mahalleli çocuklar doyasıya eğlenirken, aileleri ise hoşça vakit geçirdi.
Palyaço ve sihirbaz gösterileriyle eğlenen çocuklar, Nasrettin Hoca, Keloğlan, Temel Reis, Kabasakal, Red Kit, Safinaz, Balkız ve anne oyunlarını da keyifle izledi.
Etkinliğin sonunda Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem, çocuklara Kocasinan Belediyesi'nin "Sinan ve Sinem" çizgi karakterinden oluşan yapboz hediye etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, milli ve manevi duyguların çocukların hayatında sağlamlaşması için birbirinden özel çalışmalara imza attıklarını, bu tür etkinliklerle çocukları sanal ortamdan biraz da olsa kurtararak, gelenek ve görenekleri yansıtan oyunlarla ve gösterilerle buluşturmak istediklerini aktardı.
Bu sayede çocukların hem eğlenmeyi hem paylaşmayı hem de yardımlaşmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu gördüklerini kaydeden Çolakbayrakdar, "Biz onların geleceği için, yarınları için huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. O yüzden kültürel ve geleneksel değerlerimizi arttırmak adına projeler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği çocuk şenlikleri etkinlikleri, bugün saat 19.00'da Yeşil Mahalle Semt Konağı'nda, 19 Nisan'da Ziya Gökalp Semt Konağı'nda, 20 Nisan'da Mimarsinan Semt Konağı ve 21 Nisan'da Beyazşehir Semt Konağı'nda devam edecek.