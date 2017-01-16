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Kocasinan Belediyesi'nin Çatısında Korkutan Yangın
Kocasinan Belediyesi'nin Çatısında Korkutan Yangın
16 Ocak 2017 Pazartesi 21:30
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[9168871] DHA
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