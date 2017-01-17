Kocasinan Belediyesi Binasında Çıkan Yangın

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye hizmet binasında çıkan yangın ile ilgili açıklamada bulundu.



Başkan Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiğini, yangında çatının bir kısmı dışında hasar oluşmadığını ifade etti.



Yangın haberini alır almaz kendilerine destek olan başta il yöneticileri olmak üzere herkese teşekkür eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Dışarıdan bakıldığı zaman ciddi manada alevli bir yangın gibi görünse de can kaybı ve herhangi bir yaralanma olmayışı sevindirici. Kısa sürede söndürülen yangın, şükürler olsun ki hizmet binamız içerisine sirayet etmeden Büyükşehir Belediyemiz itfaiye ekipleri tarafından hızlıca kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın maddi hasar noktasında sadece çatının bir bölümüyle sınırlı kaldı. Bu noktada olaya hızlı bir şekilde müdahale eden itfaiye ekiplerine ve kendi ekiplerime de teşekkür ediyorum. Biz bir araya gelerek tüm sorunları çözebilen bir milletiz. Mevlam bizi her türlü kazadan beladan korusun."