Kocasinan Belediyesi 2017 Yılında Asfalt Seriminde Rekor Kırmayı Hedefliyor

Kocasinan Belediyesi, 2016 yılı içerisinde 102 mahallede yapılan toplam 99 kilometre asfalt çalışması ile yolları daha kaliteli hale getirirken 2017 yılında ise 160 bin ton asfalt serimiyle rekor kırmayı hedefliyor. Kocasinan Belediyesi bu kapsamda, yaklaşık maliyeti 13 Milyon 641 bin lira olan bitümlü sıcak karışım asfalt yapım işi ile ilgili ihale gerçekleştirdi. İhaleyle ilgili bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor" dedi.



Kocasinan Belediyesi olarak asfaltlama hizmetine önem verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçenin dört bir yanında kış şartları nedeniyle bozulan yolları onarmak için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Zemini bozuk olan yolları genişletip, konfor sağlayan özel stone mastik asfalt kullanılmaktadır. Bunun yanında ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı yollarda ise bitümlü asfalt uygulaması yapılarak asfaltın uzun ömürlü olmasını sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Yeni Kocasinan çalışmalarımızla büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşanıyor. Bu değişimi ulaşımdaki rahatlıkla da hissettirmek için hız kesmeden devam ettiriyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, daha modern bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, "İlçe genelinde tüm yolları, dünya standartlarından bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Bu sebeple yolların kalitesini artıracak yatırımlar yapıyoruz. Bunlardan biri de kurmuş olduğumuz 154 bin metrekare alana sahip Kayseri'nin en büyük asfalt şantiyesidir. Çevreye duyarlı ve yüzde yüz yerli üretim olan 'Asfalt Plenti' ile saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim imkanı olacaktır. Bütün gayretimiz vatandaşlarımıza daha yaşanabilir bir Kocasinan sunmak içindir" şeklinde konuştu.



Kocasinan Belediyesi muhtelif mahallere bitümlü sıcak karışım asfalt yapım işi ile ilgili açık teklif usulüyle yapılan ihale Kocasinan Belediyesi İhale Komisyonu tarafından toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi İhale Komisyonu Başkanı Hasan Kılıç yönetiminde yapılan ihaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 13 Milyon 641 bin Türk Lirası olan ihale, dosyalarda gerekli incelemelerin yapılması amacıyla sonlandırıldı. İhale sonucunun, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklanacağı bildirildi. - KAYSERİ