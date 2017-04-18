Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Açıklaması
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hizmet-İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi imzalayarak belediye işçileriyle bir araya geldi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hizmet-İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi imzalayarak belediye işçileriyle bir araya geldi. İşçilere hitap eden Başkan Çolakbayrakdar'ın konuşması, 'En büyük başkan bizim başkan' tezahüratları ile sık sık bölündü.
Kocasinan Belediyesi atölyesinde düzenlenen törene, Başkan Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.
Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız törende yaptığı konuşmada, "Belediye çalışanı işçi kardeşlerimizin, Hizmet-İş Sendikası ile Kocasinan Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesinden doğan hakları dolayısıyla bir araya geldik. Böyle bir uzlaşı ile beraber birbirinin hakkını ve hukukunu koruyan ve gönül rahatlığıyla çalışılmasını temin eden başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, Kocasinan Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak bin 350 çalışanı ile ilçemize, Kayseri'mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gurunu yaşıyoruz. Bizler eşref-i mahlük olan insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Bunun sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. Bu noktada gece ve gündüz, hafta sonu, bayram ve tatil demeden bin 350 çalışanımızla gayret ediyoruz. Emeklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İşçimizi, çalışanımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların hak ve hukuklarını koruyoruz. Konu çalışanlarımızın hakları olunca hiçbir şekilde vakit kaybetmiyor, yapılması gereken ne ise anında yerine getiriyoruz. 'İşçinin hakkını alın teri kurumadan önce ödeyin' öğretisi ile maaşlarınızın farkını ve ikramiyeleriniz olan yaklaşık 3 milyon 300 bin Türk Lirasını bir hamlede yatırdık. Şükürler olsun bu belediyemizin gücünü göstermektedir. Sizlere bu hakkın tanınmasında emek sarf eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de geçen yıl Kayseri de ilk toplu sözleşmeyi Kocasinan Belediyesi'yle imzaladıklarını hatırlatarak, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.
Düzenlenen program, işçilerin Taner Yıldız ve Başkan Çolakbayrakdar'a çiçek vermesiyle sona erdi. - KAYSERİ