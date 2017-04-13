Kocaseyit'in Torunları, Kocaseyit Havalimanı'nı Gezdi

BENGİ Projesi kapsamında Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, öğrencilere havacılığın tanıtılması ve özendirilmesi amacıyla düzenlemiş olduğu Koca Seyit Havalimanı gezisine ilçe ortaokullarından Mehmet Çalışır İmam Hatip Ortaokulu, Sekiz Eylül Ortaokulu ve Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu öğrencileri katıldı.



Yapılan gezide İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu öğrencilere eşlik etti. Havalimanı görevlilerince karşılanan öğrenci grubu, havalimanında yolcuların kapıdan girişinden itibaren gerçekleştirilen işlemler detaylı bir şekilde anlatıldı. Bunun yanı sıra havalimanında yolcuların güvenliği ve emniyetli uçuş yapmaları için yapılan çalışmaların da detaylı bir şekilde anlatıldığı gezi öğrencilerin büyük ilgisini çekti. İlçe Milli Eğitim Müdürü, görevli öğretmenler ve öğrenciler ilgilerinden dolayı havalimanı çalışanlarına teşekkür ederek havalimanından ayrıldı. - BALIKESİR