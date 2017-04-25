Koçarlı Myo'dan Kariyer Günleri Etkinliği

Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu kariyer günleri etkinliği Güney Kampüsü Faruk Durdu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Koçarlı MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özlem Akan'ın açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte, Yrd. Doç. Dr. Akan gençlere burada edinecekleri her bilginin sektörde rehber olacağını belirterek, kadın girişimci olmanın önemini ve büyük projelere giden süreci anlattı.



Tarımsal danışmanlık kavramının ele alındığı etkinliğin ilk gününde, tarımsal danışmanlığın işlevi, tarımsal danışmanlığın girişimciliğe etkileri gibi konulara yer verildi.



Tarımsal Danışmanlık Yöneticisi Hacer Bodem, Nar Bahçe işletmecisi Havva Girişken, Yüksek Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner kadın girişimci olmanın önemine vurgu yaparak, küçük bir işletme ile başlayıp sektörde kendini geliştirip araştırarak nasıl büyük bir işletmeye dönüşebilmenin ipuçlarını dinleyicilerle paylaştı. Yenilikçi olmanın araştırma ve uygulamanın önemini vurgulayan konuşmacılar işlerini büyütme sürecinde yaptıkları çalışmaları ve izledikleri yol konusunda gençlere bilgi ve deneyimlerini aktardı.



Atatürk Kongre Merkezi Magnesia Salonu'nda devam edilen etkinliğin ikinci gününde ise 'Özel sektör, çalışanlardan ne bekler?', 'Etkili düşünme ve inovasyon nedir ?' sorularına yanıt arandı.Konuşmacılardan, Coşkun Yıldırım, özel sektörün çalışanlarından bekledikleri, özel sektörde başarılı olmak için ekip çalışmasının önemi, problem çözme,karar verme süreçleri planlama ve uygulama sürecinin nasıl yapılandırılacağı ve başarıya giden çalışmalar konusunda bilgi ve deneyimlerini dinleyicilere aktardı. Türkiye hafıza şampiyonu Mücahit Aköz ise Etkili Düşünme ve İnovasyon, hafıza tekniklerini kullanmanın yönetemlerini ve zihin haritalama tekniklerini dinleyicilerle paylaştı. - AYDIN