Koçarlı Kaymakamı Çelik Vatandaşlarla İç İçe

Aydın'ın Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, Yeni Mahalle'de vatandaşlarla bir araya geldi. Yeni Mahalle Muhtarlığı'nca düzenlenen toplantıya Kaymakam Fırat Çelik ve daire müdürleri katıldı.



Yeni Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Kaymakam Fırat Çelik ve beraberindeki heyet, vatandaşların istek ve ihtiyaçları belirlerken, bu istek ve ihtiyaçlar not edilerek ilgili kurumlara bu hususta talimat verildi.



Kaymakam Çelik daha sonra ilçe esnaflarını ziyaret ederek, esnafların dertlerini dinledi, işyeri sahipleri ile sohbet etme imkanı buldu.



Yapılan ziyaretler ve toplantılardan oldukça memnun olan Koçarlılı vatandaşlar Kaymakam Fırat Çelik'e ve beraberindeki heyete memnuniyetlerini dile getirip, teşekkürlerini ettiler. - AYDIN