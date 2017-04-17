Koçarlı'da Atletizm Şenlikleri Düzenlendi

Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Düşünce Eylem ve Koordinasyon Ekibi tarafından planlanan geleneksel atletizm şenlikleri gerçekleştirildi.



Çakırbeyli Ortaokulu tarafından düzenlenen geleneksel atletizm şenliklerinde Koçarlı ilçesindeki ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler yarışmalarda mücadele etti. Atletizm şenliklerinde atletizm kısa ve uzun mesafe, gülle atma, uzun atlama ve bayrak yarışı dallarında yarışmalarda öğrenciler birbirleri ile kıyasıya yarıştı.



Yarışmalara katılan tüm öğrencilere Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik tarafından çeşitli hediyeler verildi. - AYDIN