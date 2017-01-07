Koçarlı'da "Ailem Okuyor Uçurtmam Büyüyor" Projesi Sürüyor

Koçarlı 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, "Ailem Okuyor Uçurtmam Büyüyor" projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.



Koçarlı 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri "Ailem Okuyor Uçurtmam Büyüyor" projesi kapsamında Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik'i makamında ziyaret etti. Minik öğrencilerle beraber İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Dirik, Koçarlı 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Mesut İşgör ve Anasınıfı Öğretmeni Mülkiye Güngör'ün de bulunduğu ziyarette proje hakkında bilgi verildi.



Projenin hazırlayıcısı Mülkiye Güngör, proje adında geçen uçurtmanın hayal gücünü simgelediğini amacın okul öncesi çağdaki çocuklara aileleri tarafından evde kitap okunması ve böylece çocukların kitap okumayı sevmelerinin okumayı alışkanlık haline getirmelerinin sağlanması olduğunu belirtti.



Okul Müdürü Mesut İşgör de, proje sonunda oluşturulan uçurtmaların ailelerin katılımıyla şenlik havasında uçurulacağını ve en çok kitap okuyan veli ve öğrencinin ödüllendirileceğini söyledi.



Kaymakam Fırat Çelik ise, öğrencilere çeşitli armağanlar vererek projeyle ilgili başarı dileklerinde bulundu. - AYDIN