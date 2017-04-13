Kocaoğlu'nu Tehdit ve Hakaret'e 2 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu sosyal paylaşım sitesi Twittter'den tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Tuncay D., 2 yıl 3 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıldı.



TIR şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Tuncay D., Buca Belediye Başkanlığı binasına gidip, işe girmek için başvuru formu doldurdu. Daha sonra başvuru durumunu öğrenmek için tekrar belediyeye giden Tuncay D., buradaki görevliler ididaya göre "Aziz Kocağlu istemediği için olmadı" diye cevap verdi. Bunun üzerine iş başvurusu kabul edilmeyen Tuncay D., sosyal paylaşım sitesi Twitter'den Aziz Kocaoğlu'nun Twitter adresine tehdit ve hakaret içeren yazılar yazıp mesaj attı. Kocağolu, kendisine tehdit ve hakaret içeren mesajlar atan Tuncay D., hakkında avukatı Ercan Demir aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet dilekçesi verdi. Dilekçeyi inceleyen Cumhuriyet Savcısı sanık Tuncay D., hakkında 'tehdit've 'hakaret' suçlarından yargılanması için asliye ceza mahkemesinde dava açtı. İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Tuncay D., ile Aziz Kocaoğlu'nun avukatlarından Ezgi Deniz katıldı. Savunmasını kendisinin yapacağını ve avukat talep etmediğini söyleyen sanıkTuncay D., ifadesinde şunları söyledi:



"Buca Belediyesi'ne iş başvurusu için form doldurup başvuru yaptım. Başvuru durumumu öğrenmek için belediyeye tekrar gittiğimde bana görevliler, 'Aziz Kocaoğlu istemediği için olmadı' dediler. Ben buna sitem ettim. Daha sonra birkaç kişi de yolumu kesip fiziki müdahalede bulundu. Ben de alkol aldım. Alkollüyken bu yazıları yazdım. Kocaoğlu'na özür mesajı da yazdım. Tekrar buradan da özür diliyorum. Beraatimi istiyorum."



Aziz Kocaoğlunun Avukatı Ezgi Deniz, şikayetçi olduklarını, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Hakim sanık Tuncay D.'yi, hakaret suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün, tehdit suçundan da 8 ay 22 gün toplam 2 yıl 3 ay 14 gün hapis cezasına çarptırıp, cezaları ertelemedi. Kocaoğlu'nun avukatlarından Ezgi Deniz, mahkemenin verdiği kararın örnek bir karar olduğunu, her önüne gelenin bundan sonra mesaj atarken daha dikkatli olacağını söyledi.



- İzmir