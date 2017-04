Kocamaz: "'feto'cu Birinin Yanında Görev Yapmış Kişiye 12 Bin Lira Veriyor' Demek Terbiyesizliktir"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bugün sosyal medyada paylaşılan ve 15 Temmuz darbe girişiminde başrol oynayan komutanlardan birinin yanında çalışan emekli bir generale 12 bin lira maaş verdiğine yönelik iddiaları sert dille eleştirdi. Kocamaz, "'12 bin lira, FETO'cu birinin yanında görev yapmış kişiye veriyor' diye bugün sosyal medyaya yazmışlar. Bunlar çok açık bir ifadeyle terbiyesizlik. Allah büyük men dakka dukka, gün gelecek bu insanların şerefiyle, haysiyetiyle oynayanlar da mutlaka aynı durumlara düşecek" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısının birinci birleşimi, Başkan Kocamaz başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Meclis toplantısında 22 idare teklifi, 6 komisyon raporu ve 31 gündem dışı olmak üzere 59 madde görüşüldü.



"Uyarıyorum, herkes işini ciddiye alsın, düzenli yapsın"



Toplantının başında, ilçe belediyelerinin gündem dışı 31 madde göndermesine tepki gösteren Başkan Kocamaz, hem daire başkanlıklarını hem de ilçe belediye başkanlarını uyardı. Mevcut gündem maddeleri dışında 31 adet gündem dışı madde geldiğini belirten Kocamaz, daha önce bu konuda bütün belediyeleri ve daire başkanlıklarını uyardığını anımsattı. Ancak, halen bu tür alışkanlıkların devam ettiğini dile getiren Kocamaz, "Bundan sonra 5'in üzerinde hiçbir gündem dışı konuyu buraya getirmeyeceğim. Bunun bilinmesinde fayda var. Herkes işini ciddiye alsın, düzenli yapsın, yoksa bir sonraki ayı beklemek durumunda kalacak. Bu konuda hem bizim daireleri hem de bütün ilçe belediye başkanlarımızı uyarıyorum" diye konuştu.



Daha sonra gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Kocamaz, gündem dışı maddeler arasında yer alan Spor Kompleksi içinde yaptıkları fitness salonu ile 40 odalı bir tesisin Mersin İdmanyurdu Kulübü'ne devredilmesi teklifine ilişkin açıklama yaptı. Kocamaz, "40 odalı bir tesis daha ilave ediyoruz buraya. O bölüm tamamen Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü'ne tahsis edilmiş olacak. Ama bunu zaman zaman belediyemiz de kullanacak. Onun için bu teklifi işbirliği şeklinde getirdik. Kulüp acele ediyor bu konuyla ilgili. Biz de karar alınmadı diye beklettik" diyerek, direk oylamaya sundu. Teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.



"Çevre Düzeni Planı, Bakanlığın bazı itirazları nedeniyle gecikti"



Toplantının sonunda bir konuşma yapan Kocamaz, 30 Mart'ta Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin görevdeki 3 yıllarını tamamladıklarını ifade etti. Bu süre zarfında zaman zaman tartışmalar olsa da bunları doğal karşıladıklarını vurgulayan Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi'nin geçen 3 yılda bugüne kadar beklenen, ancak bir türlü gerçekleşmeyen birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi. "Hem merkezde hem de ilçelerde yapılan işlerle ilgili hesabımızı verdik" diyen Kocamaz, bunlardan en önemlisinin ise imar planları çalışmaları olduğunu kaydetti. Kocamaz, "Göreve geldiğimiz andan itibaren başlattığımız bu çalışmalar sonucunda, nihayet 3 Nisan günü 1/100 binlik planlar Bakanlık tarafından onandı. Mersinimiz için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Çevre Düzeni Planı'nı uzun süre bekletmesinin nedenini, Bakanlığın bazı konulardaki itirazlarına bağlayan Kocamaz, Bakanlığın, lojistik bölgesinin planda geniş tutulmasına ve organize sanayi yerlerinin haritaya işlenmesine itirazı olduğunu anlattı. Kocamaz, "Bakanlık, 'Sizin burada bir yetkiniz yok. Bunun önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kabul edilmesi, onanması, çünkü yetki onda, ondan sonra sizin plana işlemeniz gerekir' dediler. Lojistikle ilgili daraltma şeklinde bir Bakanlığın defansı oldu. Neticede, organize sanayi bölgeleriyle ilgili konular buraya işlenmedi ama bizim planlamamızda bunlar var. Önümüzdeki günlerde Bakanlık bunları onayladığı andan itibaren tekrar buraya getirip, haritalara işleyeceğiz" diyerek, planda emeği geçenlere teşekkür etti.



"Artık bu hikayenin sonlanmasını istiyoruz"



Mersin'in ve ilçelerin 5 binlik planlarının da Çevre Düzeni Planı'na paralel olarak hazırlandığını ifade eden Kocamaz, Mersin merkez ve Tarsus ilçesinin 5 binlik planlarının hazır olduğunu belirterek, diğer ilçe belediyelerini de planlarını bir an önce hazırlamaları konusunda uyardı. Kocamaz, "Artık bu hikayenin sonlanmasını istiyoruz. Bilen bilmeyen herkes 5 binlik plandan bahsediyor. Onun için bunu gündemden çıkarma mecburiyetimiz var" dedi.



Büyükşehir Meclisi'nin onayladığı, Bakanlık tarafından da kabul edilen Ulaşım Master Planı ile ilgili de bilgi veren Kocamaz, planın çok zaman aldığını ancak belli bir noktaya geldiğini aktardı. Tek sıkıntılarının, kendilerinin 'havaray' talebine karşılık Bakanlığın hala hafif raylı sistem olmasında ısrar etmesi olduğunun altını çizdi. Kocamaz, bu arada proje ihalesine çıkacakları bilgisini verdi.



Mersin tarihinde görülmemiş derecede hizmetler ürettiklerini savunan Kocamaz, özellikle kırsal bölgelerde bugüne kadar yapılmayan yol ve su hizmetlerinin yapıldığını dile getirdi.



2016 yılında hem ülke olarak hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük olumsuzluklar yaşadıklarına işaret eden Kocamaz, "15 Temmuz hadisesi ve arkasından Büyükşehir Belediyesi üzerine kurulmak istenen kumpaslar arkadaşlarımızın moralini de bozdu. Demoralize olan arkadaşlarımız her şeye rağmen çabuk toparlandı ve çok büyük hizmetler üretildi" diyerek, bu hizmetleri hem meclis üyelerini hem basın mensuplarını bir hafta gezdirerek yerinde göstermek istediklerini söyledi.



" 'FETO'cu birinin yanında görev yapmış kişiye 12 bin lira veriyor' demek terbiyesizliktir. Sonuna kadar mücadele edeceğiz"



Bugün sosyal medyada Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan emekli bir generalle ilgili paylaşımlar olduğunu belirterek, sert tepki gösteren Kocamaz, şunları söyledi: "Biz bu hesapları verirken hep birlikte beytül mala sahip çıktığımızı ifade ettik. Ama kerameti kendinden menkul, aklı kendine göre olan bazı zatı muhteremler bunu tiye almışlar. Büyükşehir Belediyemizde çalışan havacı bir general arkadaşımız var, ulaşımla ilgili, özellikle helikopterle ilgili. Bunu bugün sosyal medyaya taşımışlar ve gerçekten edepsizce arkadaşımızı da töhmet altında bırakmaya çalışmışlar. 15 Temmuz hadiselerinde başrol oynayan komutanlardan birisiyle beraber çalıştı diye. Adam askerse, o dönemlerde resmi bir görevi varsa nasıl çalışmasın? Ama elinizde resmi bir belge var, ortaya koyuyorsanız, biz size şapka çıkarırız. Ama yok o dönemde asker oldu diye, orada çalıştı diye insanları töhmet altında bırakmak ve bu arkadaşımız 6 bin lira maaş alıyordu, emekli olmuştu. Biz bunun üzerine 'Gel, belediyede bu işleri takip et' dedik. Birçok problemi de çözdü bu arkadaşımız. Burada da 12 bin lira maaş alıyor. Bu belediyede ilkokul mezunu çaycıların 14 bin lira aldığı dönemleri yaşadık biz. 'Büytül malı 12 bin lira, edepsizce FETO'cu birinin yanında görev yapmış kişiye veriyor' diye bugün sosyal medyaya yazmışlar. Tabi bunlar çok açık bir ifadeyle terbiyesizlik. Bunları da şiddetle kınıyoruz. Tabi ki bu belediye üzerine oynana oyunlarda bunlar da başrolleri oynadılar. İnsanların kafasını karıştırmaya çalıştılar ve insanların şerefiyle, haysiyetiyle oynadılar. Ama Allah büyük men dakka dukka, gün gelecek bu insanların şerefiyle, haysiyetiyle oynayanlar da mutlaka aynı durumlara düşecek. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorum, bunun sonuna kadar da mücadelesini yapacağız."



Kocamaz'dan, yeni otogardaki firmalara servis tepkisi



Son günlerde otogar servislerinin kaldırıldığına yönelik iddialara da yanıt veren Kocamaz, "Biz kimsenin servislerini kaldırmadık. Sadece otogara girmemekte direnen otogar esnafının olduğu, çadırın kurulduğu dönemde çadırlara özellikle servisle yolcu taşınmasını önlemek için böyle bir UKOME kararı alınmıştı. Ama yeni otogarla ilgili böyle bir karar kesinlikle alınmadı. Zaten alınmadığı şuradan da belli; mahkeme son ihaleyi iptal edip yeniden ihale yapılarak yerler teslim edilinceye kadar otogardaki esnaf yine servisleri çalıştırıyordu. Ama şu anda ellerinden oyuncakları alındığı için artık oyunun bozulduğunu gördükleri için bu tür saçma sapan yollara başvuruyorlar. Ama şimdi UKOME yeniden karar aldı ama bundan sonra firmaların tamamına servis araçları çalıştırma mecburiyeti de getireceğiz. Bundan sonra gitsinler dedikoduyu yapsınlar, insanların kafalarını karıştırsınlar da görelim bakalım" diye konuştu. - MERSİN