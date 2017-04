Kocamaz: "Canla, Başla Çalışıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, göreve geldikleri günden itibaren 3 yıl içerisinde hayata geçirdikleri hizmet ve projelerle ilgili yapılan 'Hizmette 23, Mersin'e Hizmette 3'üncü Yıl Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nın sonuncusunu Anamur'da gerçekleştirdi. Kocamaz, "Öncelik herkesin ihtiyaçlarını giderebilmektir ve bunun için canla başla çalışıyoruz. Önemli olan boş kubbede hoş bir sada bırakabilmektir" diye konuştu.



3'üncü Yıl Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Anamur programına Başkan Kocamaz'ın yanı sıra, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri, muhtarlar ve Anamurlu vatandaşlar katıldı. Kaşdişlen Cemevi ve Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, 3'üncü yıl tanıtım filmi gösterimi ile devam etti. Ardından konuşan Başkan Kocamaz, 30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar geçen 3 yıllık zaman zarfında Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri proje ve hizmetler ile yürütülecek çalışmaları anlatmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Belediye başkanlığı veballi bir görev ve attığınız her adıma, yaptığınız her icraata dikkat etmeniz gereken bir görev. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu koruyor ve o çerçeve içerisinde yaşadığınız, hizmet ettiğiniz bölgeye sorumluluklar taşıyorsunuz. Bu görevde zaman zaman insanları mutlu ederken, zaman zaman da mutsuz edebilirsiniz. Önemli olan toplum yararını düşünmek ve terazinin kefesinde ne tarafın ağır gelebildiğini görebilmektir. İşimiz gerçekten zor ama bizler zor işlerin adamıyız. 20 yıl Tarsus'ta alnımızın akıyla görevimizi yaptık ve 3 yıldır da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mersin geneline hizmet veriyoruz. Belediye başkanları bir siyasi partinin adayı olarak ortaya çıkar ve görevi devraldıktan sonra o bölgede yaşayan büyün insanlara eşit mesafede durur. Öncelik herkesin ihtiyaçlarını giderebilmektir ve bunun için canla başla çalışıyoruz. Önemli olan boş kubbede hoş bir sada bırakabilmektir" dedi.



Büyükşehir Belediyesi olarak 2 milyona yakın Mersinliyi ve 65 bin Anamurluyu içten ve gönülden sevdiklerini vurgulayan Kocamaz, "Hizmet, yüce gönül ve ehil kadro işidir. Liyakatli kadromuzla verdiğimiz hizmetler, önümüzdeki yıllarda katlanarak artacaktır. Mersin'imiz, tüm ilçelerimizle birlikte, hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Her türlü engelleme ve kumpaslara rağmen belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmek için çıktığımız bu zorlu yolda, yorulmak nedir bilmeden çalışan mesai arkadaşlarıma ve desteğini bir an olsun esirgemeyen siz değerli Anamurlu hemşehrilerime can-ı yürekten teşekkür ediyorum. Hizmette 3'üncü yılımızın, Mersin'imize ve Anamur'umuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Sizleri, en kalbi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Kocamaz, 3 yıl boyunca Mersin geneline sunulan hizmetleri ve hayata geçirilecek projeleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi. - MERSİN