Kocaman'dan Zehir Zemberek Sözler

Maç sonrası sert tepki gösteren Kocaman, "Doğru yoldan gidince olmuyor. Neler yapmalıyız diye düşünürsek yol alamayacağımızı bir kez daha gördük. Bizim ülkemiz ilişkilerin ön planda olduğu bir ülke. Bu ülkede çalışarak bir yere gelmek mümkün değil! Yan yollardan gitmek lazım! Bu kadar koşarak, ter dökerek, doğru oynayarak yol almanın imkansız olduğunu gördüm. Bu ülkede ilişkilerle bir yere geliniyor. Bu nedenle spor dahil her alanda patinaj çekiyoruz." şeklinde konuştu.





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın 1-0 jaybettikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamalar;

"İkinci kırmızı kartımızı gördük bu sezon. İlk kart oyuncumuz çok sevindi diye çıkmıştı. Bugün de itirazdan adam atıldı. Nazik bir şekilde yapılıyor ama adam atılıyor. Galatasaraylı oyuncular küfür ediyor bir şey olmuyor. Bizim için ilk yarı çok doğru gitti her şey ama Akhisar maçıyla birlikte 10'a yakın net pozisyona girmişiz ama gol atamayınca olmuyor. Büyük takımlar cezayı kesiyor. 10-15 geçirebilirsek eğer ikinci yarının başında maçı itebilecektik. Oyuna sonradan giren oyuncunun, Rodrigues'in yarattığı pozisyonla öne geçtiler. İçeriye gömüldü sonra Galatasaray.

Galatasaray'ı rahatlatan Mete Kalkavan oldu. Durup dururken oyuncumuzu attı. Rakibe saygı gösteriyoruz. Koşuyoruz mücadele ediyoruz. Hakemlere saygı gösteriyoruz. Gösterdiğimiz saygının yüzde 10'unu rica ediyoruz. 6., 7. maç oldu inanılmaz hakem hataları var. Fahiş hakem hataları var, sonuca direkt etki ediyor. 120 km koşmuş çocuklar. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Bu kadar çalışan bir grup var ama olmuyor. Bizim ülkenin kaderi bu. Doğru çalışarak olmuyor. Yan yollardan girmeyi öğrenmek lazım. Bu ülkede ilişkilerle bir yere geliniyor!

Becerikli insanlarımız var ama hem spor, hem her alanda kendi aramızda patinaj yapıyoruz. Galatasarayın yenmesi normal Buna gocunmuyorum. Bizim de hayallerimiz var. Bu çocukların iyi iş yaparak karşılığını alabileceklerini hissetmesini istiyorum. İtirazdan kırmızı kart görüyor çocuk. Çocuğun söyledği şey "korkuyorsunuz, cesur değilsiniz" ben de söylüyorum aynısını.İçimde söylemek istediğim çok şey var. Bırakın Galatasaray yensin ya. Benim derdim Galatasaray'la değil, yanlış anlaşılmasın. Bu düzenli ilgili"