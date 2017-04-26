Koçak Ailesinin Acı Günü

Atatürk Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak'ın amcasının oğlu Zakir Koçak(75)hayatını kaybetti. Erzurum Araştırma Hastanesinde prostat ameliyatı olduktan sonra tedaviye cevap vermeyen Zakir Koçak dün akşam saatlerinde hastanede hayatını kaybetti.



Cenaze Oltu'ya getirilerek öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi.



Koçak ve yakınları mezarlık çıkışında taziyeleri kabul etti. - ERZURUM