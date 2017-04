Kocaelispor-Beylerbeyi: 0-2

STAT: İsmetpaşa



HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Mehmet Kısal (xx), Kamil Çetin (xx)



KOCAELİSPOR: Can Emre (x)- Kadir Gezer (x), Kadir Öğe (xx) (Dk.80 Özgür), Murat (xx), Ali (xx), Mert (xx), Sefa (xx), Burak Özbakır (x) (Dk.54 Mehmet xx), Oğuzhan (xx), Şenol (x) (Dk.54 Burak Süleyman xx), Sinan (x)



BEYLERBEYİ: Alptekin (xxx)- Çağrı (xxx), Fatih Sercan (xxx), Gökhan Günaydın (xxx), Osman (xxx) (Dk.67 Ömer Halis xx), Hıfsullah (xx), Kaan (xx), Mehmet (xx), Çetin (xx) (Dk.66 Onur x), Talha (xx), Gökhan Çıra (xxx) (Dk.57 Metehan xx)



GOLLER: Dk.3 Çağrı, Dk.40 Osman (Beylerbeyi)



KIRMIZI KART: Dk.32 Kadir Gezer (Kocaelispor)



SARI KART: Metehan (Beylerbeyi)



SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kocaelispor sahasında Beylerbeyi'ne 2-0 mağlup oldu.



3'üncü dakikada Beylerbeyi atağında Çağrı'nın ceza sahası içinde vuruşunda top Can Emre'nin solundan filelere gitti: 0-1.



14'üncü dakikada Gökhan Çıra'nın ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutta kaleci Can Emre topu kornere çeldi.



19'uncu dakikada Şenol'un ceza sahası dışından çektiği şutta top direğin üstünden auta çıktı.



32'nci dakikada Kocaelispor'da Kadir Gezer rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımı 10 kişi bıraktı.



40'ıncı dakikada Beylerbeyi'nin atağında Osman'ın şutu ağları havalandırdı: 0-2.



68'inci dakikada Talha kaleci Can Emre ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda top auta çıktı.



83'üncü dakikada Burak Süleyman'ın ceza sahası içerisine yaptığı orta ile buluşan Özgür'ün vuruşunda top auta çıktı.



Karşılaşma Beylerbeyi'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



