Kocaelili Öğrencilerden Mardin'e Kitap Yardımı

Büyükşehir Belediyesi Bilgievi öğrencileri tarafından Mardin'e kitap köprüsü kurulması amacıyla toplanan bin 260 kitap, Artuklu ilçesindeki İMKB Anadolu Lisesi ile Bağlıca İmam Hatip Ortaokuluna ulaştı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun önerisiyle geçen ay Mardin'e kitap kardeşliği kurulması amacıyla bir çalışma başlatıldığı belirtildi.



Çalışmayı bilgi evi öğrencilerinin düzenlediği ifade edilen açıklamada, toplanan bin 260 kitabın Mardin'in Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildiği bildirildi.



Açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerinin de teslim aldığı kitapları İMKB Anadolu Lisesi ile Bağlıca İmam Hatip Ortaokuluna ulaştırdığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:



"Kocaeli'den gelen kitapları teslim alan öğrenciler, bu anlamlı jest karşısında oldukça duygulandı. Kitap kolilerini heyecanla açan öğrenciler, kardeşlerinden gelen bu anlamlı hediyeleri masaların üzerine dizdi. Kitap kolileri içinde Başkan Karaosmanoğlu tarafından kendilerine ve öğretmenlerine gönderilen yazılı mesajı da aldı. Gençler, Karaosmanoğlu'nun mesajını hep birlikte okudu."