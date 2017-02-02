Kocaeli - Yol Verme Kavgasında Bacaklarından Vurdu

Yol verme kavgasında bacaklarından vurdu



KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde yol verme nedeniyle yaşanan tartışmada bir kişi araçta bulunanların üzerine ateş ederek kaçtı. Bacaklarından yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.



Olay gece saatlerinde, Merkez Mahallesi Belediye mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 41 GD 310 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Emre Şentürk ile bir sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Emre Şentürk aracını yol kenarına çekti. Yanlarına yanaşan diğer araçtaki sürücü, Emre Şentürk, Atakan Delikanlı, Furkan Fatih Erdoğan ve Faruk Karadağ'ın bulunduğu araca doğru ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar aracın arka koltuğunda oturan Furkan Fatih Erdoğan ve Faruk Karadağ'ın bacaklarına isabet etti. Ateş açan kimliği belirsiz sürücü ardından aracı ile olay yerinden kaçtı.



Sağ bacağından yaralanan Furkan Fatih Erdoğan ile sol bacağından yaralanan Faruk Karadağ 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, 2 kişiyi yaralayan saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.