Kocaeli Üniversitesi'nde Başkanlık Kavgası: 37 Öğrenci Gözaltına Alındı

Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçiminin sonuçlanmasının ardından iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti, 37 kişi gözaltına alındı. Geçen ay yapılan Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçimlerini Fahrettin Porsuk bir oy farkla kazanırken, seçimi kaybeden Metin Geldeş seçime itirazda bulundu.

İKİ BAŞKAN ADAYININ TARAFTARLARI BİRBİRİNE GİRDİ

Seçimin usulünde yapılan aykırılıklar nedeniyle bugün Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı seçimi yenilendi. Kocaeli Üniversitesi Baki Komsuoğlu Konferans Salonu'nda yapılan seçimde Fahrettin Porsuk 18 oy, Metin Geldeş ise 23 oy aldı. Metin Geldeş'in başkan seçilmesinin ardından iki başkan adayını destekleyenler arasında gerginlik yaşandı.

37 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Üniversitenin B kapısının önünde iki grup arasında arbede yaşanırken, polis müdahalede bulundu. 37 öğrenci gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis üniversitede iki başkan adayını destekleyen grupları sakinleştirdi. MHP Kocaeli AYDIN ÜNLÜ/" title='İl Başkanı Aydın Ünlü Haberleri'>İl Başkanı Aydın Ünlü üniversiteye gelerek polisten bilgi aldı.