Kocaeli Uçamayan Martı Çatıdan Alındı

Uçamayan martı çatıdan alındıİZMİT'te, çatıda çırpınan uçamadığı görülen martı itfaiye ekibince alınarak, tedavisi için hayvan bakımevine götürüldü.

Kocaeli Uçamayan Martı Çatıdan Alındı

Uçamayan martı çatıdan alındı

İZMİT'te, çatıda çırpınan uçamadığı görülen martı itfaiye ekibince alınarak, tedavisi için hayvan bakımevine götürüldü.

İzmit Cedit Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan binanın çatısında çırpınan martıyı görenler zabıtaya haber verdi. Zabıta ekibi olay yerine gelerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye merdiveni ile çatıya çıkan itfaiyeci herhangi bir yarası olmayan ancak uçamayan martıyı alarak aşağıya indirdi. Bir kutuya konulan martı zabıta ekibine teslim edildi. Martı tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

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