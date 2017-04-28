Kocaeli Tüpraş'ta Işçiler Eylem Yaptı

Tüpraş'ta toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle İzmit Rafinerisi'nde iş bırakma eylemi yapıldı.



Tüpraş'ta 2017-1018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle İzmit Rafinerisi'nde çalışan işçiler, eylemlerine devam etti. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler işbaşı yapmadı. Gece vardiyasında bulunan işçiler ise mesailerine devam etti. Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Salih Akduman rafinerinin önünde toplanan işçilere hitaben yaptığı konuşmada toplu sözleşme görüşmelerinin iyi gitmediğini ifade ederek, "Bedel ödenerek kazanılmış haklarımız geri alınmak isteniyor. 30 yıllık vardiya düzenini bozarak, abuk sabuk maddeler ileri sürüyorlar. Tüpraş işçisi evden helalleşerek bu cehenneme çalışmaya geliyor. Başka konu yokmuş gibi çalışanın elindeki hakları almaya çalışıyorlar. Tüm maddeleri reddediyoruz, kazanılmış haklarımızı, mesai ve benzeri koşullarla ilgili yapılmak istenen değişiklikleri kabul etmiyoruz. Hafta sonu hiçbir çalışan dinleneceği anda ailesini bırakıp çalışmak için mesaiye gelmez, bunun bir bedeli olmalı. Biz bir aileyiz diyorlardı, o zaman bu maddelerle niye karşımıza geliyorlar. Yüksek Hakem Kurulu kılıcını üzerimizden alsınlar. Gerçi ne olursa olsun korkmuyoruz, mücadeleye devam edeceğiz" dedi.



Salih Akduman arabulucu süresinin 2 Mayıs'ta son bulacağını hatırlatarak, "15 Mayıs'a kadar süremiz var. Ondan sonra sözleşme Yüksek Hakem Kurulu'na gidecek ve buradan bizi memnun edecek sonuç çıkacağını sanmıyoruz" diye konuştu.