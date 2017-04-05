Kocaeli Tır'ın Çarptığı Minibüsteki Suriyeliler Kaçtı

Tır'ın çarptığı minibüsteki Suriyeliler kaçtı



KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde TIR'ın çarptığı minibüste bulunan Suriye uyruklu 22 kişi kaçtı. Polis, Suriyelileri bularak hafif yaralanan 5 kişinin tedavisini sağladı.



Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Raşit Eskici idaresindeki 35 AH 9029 plakalı TIR önünde ilerlemekte olan Hüseyin Bulut idaresindeki 34 TK 5910 plakalı minibüse arkadan çarptı. Minibüs hasar görürken, araçta bulunan Suriye uyruklu kişiler kaçtı. TIR sürücüsü Raşit Eskici olay yerine gelen polis ekibine minibüste bulunan kişilerin kaçtığını söyledi. Minibüs sürücüsü 10'u çocuk 22 Suriye uyruklu kişiyi ücret karşılığı İstanbul Topkapı'dan Gebze otogarına getirdiğini söyledi. Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa süre sonra Suriye uyruklu kişileri bulurken, hafif yaralanan 5 kişiyi tedavileri için hastaneye götürdü. 5 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.