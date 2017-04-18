Kocaeli Tır, D-100 Karayolu'nu Birbirine Kattı 4 Yaralı

Tır, D-100 Karayolu'nu birbirine kattı 4 yaralı



KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR önünde bulunan hafif ticari araca çarptıktan sonra karşı şeride geçerek minibüse çarptı. Yol ulaşıma kapanırken, kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza, D-100 Karayolu Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Hasan Kaydu yönetimindeki 41 UC 789 plakalı TIR yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önünde ilerlemekte olan Emrah Çoruh idaresindeki 59 YP 727 plakalı hafif ticari aracı da önüne alarak karşı şeride geçtikten sonra Yaşar Aydın idaresindeki 34 VK 7217 plakalı minibüse çarptı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Hasan Kaydu, Yaşar Aydın, Emrah Çoruh eşi Gülşah Çoruh'a müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Çoruh çiftinin şans eseri yaralanmayan 9 aylık bebeği Oğuz Kaan Çoruh'un gülümsemesi dikkat çekti.



Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.