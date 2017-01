Kocaeli - Telefonunun Arızalanmasına Kızdı, Kamyonla Mağazaya Girdi

Telefonunun arızalanmasına kızdı, kamyonla mağazaya girdi



İZMİT'te, kamyon sürücüsü E.T. telefonunu satın aldığı mağazaya giderek, arızalanan telefonunu gösterdi. Mağaza görevlilerinden aldığı cevaptan ikna olmayan E.T. kamyonunu mağazanın üzerine sürerek araçtan atladı. Yaralanan kamyon sürücüsü tedavi altına alınırken, bomba imha uzmanı araçta arama yaptı. Deterjan yüklü kamyon mağazanın önünden çekildi.



Olay, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan bir elektronik eşya mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, kamyon sürücüsü E.T. kamyonu mağazanın önüne park ettikten sonra içeri girerek görevlilere arızalanan cep telefonunu gösterdi. Görevlilerle tartışan E.T. dışarı çıktıktan sonra aracına yöneldi. E.T. mağazanın önündeki engelli park yerinde bulunan aracın sürücüsünden aracını çekmesini istedi. E.T. mağazanın önünün boşalmasının ardından kamyonu mağazaya doğru sürerek araçtan atladı. Kamyon mağazanın kapısına çarparken, içeride bulunanlar büyük panik yaşadı. Mağaza tahliye edilirken, olay yerine polis ve 112 Acil ekibi istendi. Yaralanan kamyon sürücüsü E.T. yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. 'Avi' adlı köpek kamyonda arama yaptı. Bomba imha uzmanlarının da incelemelerinin ardından deterjan yüklü kamyon mağaza önünden çekici yardımıyla alındı. Kamyon sürücüsünün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirilirken, soruşturma başlatıldı.