Kocaeli Tanker Yangını 2

Izmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında bir tankerin yandığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri hareket etti..(Tür: Yurt)
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