Kocaeli Tanker Yangını 1

Izmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında bir tankerin yandığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri hareket etti.

Izmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında bir tankerin yandığı ihbarı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri hareket etti..

(Tür: Yurt)

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