Kocaeli Stepne Lastik Hırsızları Yol Kapanarak Yakalandı

Stepne lastik hırsızları yol kapanarak yakalandı



KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde araçlardan stepne lastikleri çalarak kaçan 3 kişi İzmit'e kadar yaşanan kovalamanın ardından polisin yolu kapaması sonucu yakalandı.



Körfez'de araçların stepne lastiklerini çalan 3 kişi lastikleri 06 EB 6538 plakalı araca yükledi. Devriye gezen polisler hırsızlık yapan kişileri durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak 3 kişi hızla kaçmaya başladı. Polis aracı takip ederken, güzergahlarda bulunan polisler önlem aldı. Körfez'den İzmit'e kadar yaşanan kovalamanın ardından İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri D-100 Karayolu Yenidoğan mevkiinde yolu kapattı. Araçtan inen 3 kişi kaçmaya çalıştı. Etrafları sarılan 3 kişi yakalandı. Polis araçta bulunan lastiklere el koyarken, 3 kişi gözaltına alınarak Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.