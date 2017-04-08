Kocaeli Stepne Lastik Hırsızları Yol Kapanarak Yakalandı

Stepne lastik hırsızları yol kapanarak yakalandıKOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde araçlardan stepne lastikleri çalarak kaçan 3 kişi İzmit'e kadar yaşanan kovalamanın ardından polisin yolu kapaması sonucu yakalandı.

Kocaeli Stepne Lastik Hırsızları Yol Kapanarak Yakalandı

Stepne lastik hırsızları yol kapanarak yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde araçlardan stepne lastikleri çalarak kaçan 3 kişi İzmit'e kadar yaşanan kovalamanın ardından polisin yolu kapaması sonucu yakalandı.

Körfez'de araçların stepne lastiklerini çalan 3 kişi lastikleri 06 EB 6538 plakalı araca yükledi. Devriye gezen polisler hırsızlık yapan kişileri durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak 3 kişi hızla kaçmaya başladı. Polis aracı takip ederken, güzergahlarda bulunan polisler önlem aldı. Körfez'den İzmit'e kadar yaşanan kovalamanın ardından İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri D-100 Karayolu Yenidoğan mevkiinde yolu kapattı. Araçtan inen 3 kişi kaçmaya çalıştı. Etrafları sarılan 3 kişi yakalandı. Polis araçta bulunan lastiklere el koyarken, 3 kişi gözaltına alınarak Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Emniyet Müdürlüğü, Yenidoğan, Hırsızlık, Kocaeli, Polis, İzmit
sponsored ads