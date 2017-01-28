Kocaeli Sanayi Odası'ndan KOTO'ya 'hayırlı olsun' ziyareti

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mustafa Böyet, Mehmet Ali Kartal, Oda Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan'a 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. KOTO Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Meclis Başkan Yardımcıları İsmail Uslu, Alp Kayalar, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, KOTO Yönetim Kurulu Üyeleri; Halil Baylam, Mehmet Akif Şen, Abdülmelik Kalay, Hasan Kanca ve KOTO Meclis Üyesi Aykut Çavuş'un da yer aldığı ziyarette konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, "Kocaeli Ticaret Odası ile işbirliklerimizi çok önemsiyoruz" dedi.

'KENT İÇİN İŞBİRLİKLERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ'

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve yönetimine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Bulut, "Kocaeli Sanayi Odası ile çok önemli işbirliklerimiz ve ortak çalışmalarımız oldu. Önümüzdeki süreçte de bu işbirliklerinin artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Kentimiz için, iş dünyası temsilcilerinin birlikte ve uyum içerisine çalışması çok önemli. KSO Başkanımız Ayhan Zeytinoğlu, Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

