Kocaeli Saman Çuvallarının Arasından 770 Kilo Esrar Çıktı

Saman çuvallarının arasından 770 kilo esrar çıktı



İZMİT'te, TIR'da yapılan aramada saman çuvallarının arasına saklanılmış 770 kilo esrar ele geçirildi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a giden TIR'ı TEM Otoyolu İzmit mevkiinde durdurdu. Narkotik köpekleri 'Millov' ve 'Pascal' isimli köpeklerle yapılan aramada saman çuvallarının arasına gizlenmiş esrar paketleri görüldü. Saman çuvallarının arasına gizlenmiş paketler halinde 770 kilo esrar maddesi ele geçirildi. TIR sürücüsü M.Ş. gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.