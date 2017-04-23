Kocaeli Parmağına Sıkışan Yüzüğü Itfaiye Çıkardı

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı



İZMİT'te arkadaşının yüzüğünü denemek için takan Melih Üçüncü yüzüğü çıkartamayınca itfaiyeye gitti. Melih Üçüncü'nün parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı.



İzmit'te bir arkadaşının yüzüğünü beğenerek denemek için parmağına takan Melih Üçüncü yüzüğü çıkartamadı. Uzun süre yüzüğü çıkartmak için uğraşan Melih Üçüncü tüm denemelerinde başarısız olunca arkadaşı ile birlikte itfaiyeye giderek yardım istedi. İtfaiyeci yüzüğü kesmeye karar verirken, parmağın zarar görmemesi için yüzüğün altına çay kaşığı koyarak yüzüğü kesmeye başladı. Kesme sırasında ısınan yüzüğün Melih Üçüncü'nün parmağını yakmaması için su döküldü. Yaklaşık 2 dakika süren kesme işleminin ardından Melih Üçüncü'nün parmağındaki yüzük çıkartıldı. Melih Üçüncü itfaiyecilere teşekkür etti.