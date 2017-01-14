Kocaeli Otoparka Bırakılan Valiz Bomba Korkusu Yarattı

Otoparka bırakılan valiz bomba korkusu yarattı



KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde bulunan açık otopark alanına bırakılan valiz tedirginlik yarattı. Bomba uzmanının fünye ile patlattığı valiz boş çıktı.



Eski Kocaeli Valiliği'nin bulunduğu alana yapılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Otopark alanında çöp kutusunun yanına bırakılan valizi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, otoparkta valize yakın noktada bulunan araçları çekiciyle uzaklaştırdı. Cadde ulaşıma kapatılırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Fünye ile patlatılan valiz boş çıktı. Eskiyen valizin çöpe atıldığı tahmin edildi.