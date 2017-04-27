Kocaeli Otobüste Bomba Olduğu Ihbarı Asılsız Çıktı

Otobüste bomba olduğu ihbarı asılsız çıktı



İZMİT'te, yolcu otobüsünde bomba olduğu ihbarı üzerine 'Avi' adlı köpekle otobüsün içinde ve bagajda arama yapılırken, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.



Van'dan İstanbul'a giden Abdülkerim Övünç idaresindeki 34 DY 1719 plakalı otobüs arızalanınca Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne girdi. 35 yolcusu bulunan otobüs 18 numaralı perona girerken, kimliği belirlenemeyen bir kişi 155 Polis İmdat hattını arayarak otobüsün plakasını verip içerisinde bomba olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine bomba imha uzmanı ve çok sayıda polis otogara geldi. Otobüsün bulunduğu peron çevresine güvenlik bandı çekilerek önlem alınırken, çevrede bulunanlar uzaklaştırıldı. 'Avi' adlı köpekle otobüsün içerisinde ve bagajda arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Otobüs tamir edildikten sonra yolcularını alarak İstanbul'a doğru yola çıktı. Polis ihbarı yapan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.