Kocaeli Olası Marmara Depreminde 3 Gün Dışarıdan Yardım Almadan Hizmet Verebilecek

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Serkan Yılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından yaklaşık 2 yıl önce oluşturulan Hastane Afet Planı Hazırlama Kılavuzu'nun tamamlandığını belirterek, "Olası bir Marmara depreminde 72 saat boyunca dışarıdan hiç yardım almaksızın bu müdahaleyi devam ettirebilecek pozisyondayız" dedi.



Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. Serkan Yılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde tüm hastanelerden istenilen Hastane Afet Planı Hazırlama Kılavuzu'nun tamamlandığını söyledi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Hastane Afet Planı Hazırlama Koordinatörü olan Serkan Yılmaz, "1999'daki büyük Marmara depreminden sonra afetin Türkiye için ne kadar önemli bir şey olduğunu hepimiz fark ettik. Bundan sonra tüm kurumlar bununla ilgili hazırlıklar yapmaya başladılar. Burada amacımız şu; Herhangi bir deprem veya başka bir afet esnasında hazırlıksız yakalanmamak. Nasıl bir senaryoyla karşılaşırsak karşılaşalım buna hazır olabilmek için gerekli tüm birimleri aktive edebilmek. Diyelim ki olası bir İstanbul depremi var. İstanbul'daki hastanelerin bununla ilgili kendi hazırlıkları var ama çevre illerin de buraya müdahale edebilmek için hazırlıklar yapması gerekiyor. veya buradaki Kocaeli özelinde konuşursak, Kocaeli bir sanayi kenti ve sanayiyle ilgili ciddi anlamda bir felaket meydana gelebilir. Bununla ilgili hazırlıkları yapmak, kim nerede, nasıl görev yapacak, ne kadar hasta bekliyoruz, o hastalara nasıl müdahale edilecek, kim müdahale edecek, bu müdahale esnasında diğer birimlerin organizasyonu nasıl olacak bunlar belli olacak. Ameliyathaneler, diğer servisler, ayakta hasta bakım birimler nasıl çalışacak, tüm bu organizasyonları yapmak amacımız. Nerede yapacak, hangi malzemeleri kullanacak tüm bu organizasyonları yapabilmek için böyle bir planı hazırlamak için biz bu kılavuzu hazırladık ve şu anda bütün Türkiye'deki hastanelerin tamamı, özel hastaneler de dahil bu planı yapmakla yükümlü" diye konuştu.



OLASI DEPREMDE LOKOMOTİFİN EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİYİZ



Kocaeli Üniversitesi'nin olası bir deprem durumunda Marmara Bölgesi'nde bir lokomotif konumunda olduğunu belirten Yılmaz, "Kocaeli Üniversitesi Hastanesi bu kılavuzun bitmesinin ardından bu planın yapmak için harekete geçti. Yine içinde benim de yer aldığım bu komisyonla beraber bu planımızı oluşturduk. Zaten burada bir lokomotif görev üstlenmek durumundayız. Kocaeli gibi büyük bir ilde olup ve İstanbul'a bu kadar yakınken ve afetle bu kadar haşır neşir olan bir bölgenin üniversitesiysek bu zaten bizim görevimiz. Şu anda tatbikatlar aşamasına geldik. Yani planımızı hazırladık, personelimize deklare ettik ve masa başı tatbikat aşamasındayız. Bunu uygulamalı tatbikatlara da geçireceğiz. Ondan sonra da ilin diğer hastaneleriyle ve sağlık örgütüyle organizasyona geçireceğiz, koordine olmaya geçeceğiz. En son da AFAD ile birlikte çalışacağız. Yani afetlerin yönetimi ile ilgili Kocaeli'de böyle bir organizasyon yapılacak. Biz ne durumdayız? Çevredeki birçok üniversiteden daha hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Hazırlığımızın en önemli kısmı afet yaşamış olmak zaten. Yani bu konu ile ilgili deneyime sahip olmak. İkincisi bu komisyonun içerisinde var olmak ve burada planlamamızı yapmış olmamız ve şu anda tatbikat aşamasına geçmemiz ve beklenen İstanbul depremine hazır hale gelmemiz. Biz şu anda olası bir depremde bu lokomotifin en önemli parçalarından biriyiz" şeklinde konuştu.



72 SAAT YARDIM ALMADAN MÜDAHALE



Doç. Dr. Serkan Yılmaz 72 saat boyunca dışarıdan yardım almadan müdahalede bulunacak durumda olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:



"Depreme gidip yerinde müdahale etmek belki bizim yapabileceğimiz şeylerin çok dışarısında ama deprem olur olmaz tüm gerekli dışarıdan gelebilecek hasta kabulü yapabilecek ve 72 saat boyunca dışarıdan hiç yardım almaksızın bu müdahaleyi devam ettirebilecek pozisyondayız. Yani biz dışarıdan malzeme, insan talep etmeksizin bu müdahaleyi yapabilecek durumdayız. Zaten önemli olan da bu süreyi sağlayabilmek. Bütün hastaneler de zaten bunu yapmakla yükümlüler. Sadece planlar yapmak afetlere hazırlanmak için çok yetersiz. Bizim hastanemizin iyi yanlarından birisi bunu tatbikatla taçlandıracak olmak. Yani ne kadar iyi planlar yaparsanız yapın bu planlar çökebilir. Amerika gibi teknolojisi çok büyük ülkelerde bile bir Katrina Kasırgası New Orleans'ı mahvetti. Binlerce insan öldü. Fukuşima da bir deprem oldu, nükleer santral patladı ve yüzlerce insan öldü. Beklenmedik birçok senaryoyla karşılaşabiliriz. Ama nasıl olursa olsun bir planınızın olması plansızlıktan iyidir. Bir de bunu uygulayabilmek önemli. Biz tatbikatlar yapacağız. Sadece bizim bilmemiz de önemli değil. Tüm insanların farkındalığının sağlanması gerekiyor. Belki de artık buradan itibaren halka ve yatay eğitimlere de dönüp herkesin eğitilmesi gerekiyor. Bu şekilde depremlerdeki hasarı minimilize edebiliriz"