Kocaeli'nin Elektrik Faturası 25 Milyon ? Azaldı
2016 yılında Kocaeli'de serbest tüketici sözleşmesi imzalayan Sepaş Enerji, müşterilerine 25 milyon 300 bin liralık katkı sağladı.
2016 yılında Kocaeli'de serbest tüketici sözleşmesi imzalayan Sepaş Enerji, müşterilerine 25 milyon 300 bin liralık katkı sağladı.
Kaynak: Dunya.com
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