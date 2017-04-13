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Kocaeli'nin Elektrik Faturası 25 Milyon ? Azaldı
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Kocaeli'nin Elektrik Faturası 25 Milyon ? Azaldı

2016 yılında Kocaeli'de serbest tüketici sözleşmesi imzalayan Sepaş Enerji, müşterilerine 25 milyon 300 bin liralık katkı sağladı.

Kocaeli'nin Elektrik Faturası 25 Milyon ? Azaldı

2016 yılında Kocaeli'de serbest tüketici sözleşmesi imzalayan Sepaş Enerji, müşterilerine 25 milyon 300 bin liralık katkı sağladı.

Kaynak: Dunya.com

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