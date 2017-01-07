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Kocaeli'nde Rehabilitasyon Merkezleri ve Kurslara Kar Tatili

Kocaeli'nde Rehabilitasyon Merkezleri ve Kurslara Kar Tatili

KOCAELİ'de olumzuz hava koşulları nedeniyle özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinin tatil edildiği belirtildi.

Kocaeli'nde Rehabilitasyon Merkezleri ve Kurslara Kar Tatili

KOCAELİ'de olumzuz hava koşulları nedeniyle özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinin tatil edildiği belirtildi.

Kocaeli Valiligi'nden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Egitim Bakanlığı'na bağlı özel rehabilitasyon merkezleri, destekleme kursları ve bilim sanat merkezlerinin Cumartesi ve Pazar günleri tatil edildiği belirtildi. Ayrıca haftasonu kamuda çalışan engelli ve hamile personele izin verildiği açıklandı. - Kocaeli

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