Kocaeli'nde 5 PKK'lı Yakalandı

Kocaeli'nde terör örgütünün kırsal alanı ile irtibatlı 5 kişi yakalandı. Terörle mücadele çalışmalarını amansız bir şekilde sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze ve Darıca ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda terör örgütünün kırsal alanı ile irtibatlı oldukları tespit edilen C.T., Ş.D., İ.S., D.A. ve A.H. yakalandı.



Yakalanan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



(İHA)