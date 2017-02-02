Kocaeli Mutluluğu Yarım Kaldı

Mutluluğu yarım kaldı



KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 20 yaşındaki Tuğba Zeybel ile 27 yaşındaki ağabeyi Yusuf Zeybel yaşamlarını kaybederken, anne ve babaları ise yaralandı. Kazadan 3 gün önce nişanlanan Tuğba Zeybel nişan töreninde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken, mutluluğuna ortak olan arkadaşlarına teşekkür etmişti.



Dün akşam saatlerinde, Kandıra Kocakaymaz Kayıplar mevkiinde meydana gelen kazada, Kandıra istikametine gitmekte olan Osman Ersöz idaresindeki 54 FU 849 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Rasim Zeybel idaresindeki 41 N 5515 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Tuğba Zeybel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Rasim Zeybel, Yusuf Zeybel, Seher Zeybel ile Osman Ersöz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Yusuf Zeybel Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Rasim Zeybel ile Seher Zeybel'in ise tedavileri devam ediyor.



Kandıra Hacılar Köyü Zurnacılar Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan Rasim Zeybel'in ailesi ile köydeki işlerini gördükten sonra İzmit Yeşilova Mahallesi'nde bulunan evine döndüğü öğrenilirken, Tuğba Zeybel ile ağabeyi Yusuf Zeybel'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencisi olan Tuğba Zeybel, 28 Ocak günü Ramazan Aydın ile nişanlanırken, nişan töreninde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tuğba Zeybel kendisini tebrik eden arkadaşlarına teşekkür etti. Tuğba Zeybel ile Yusuf Zeybel'in ölümünü öğrenen arkadaşları sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.



KARDEŞLER TOPRAĞA VERİLDİ



İki kardeşin cenazesi morgdan alınarak Kandıra'nın Hacılar Köyü Zurnacılar Mahallesi'ne getirildi. İki kardeşin yakın akrabaları evlerinin önünde bulunan tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Kardeşlerinin ölümünün acısını yaşayan Ali Zeybel ayakta durmakta zorlanınca 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. Kazadan 3 gün önce Tuğba Zeybel ile nişanlanan Ramazan Aydın ise tabuta sarılırken, dua etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası kardeşlerin cenazeleri köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.