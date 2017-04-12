Kocaeli Motosiklet Bayisinden 80 Bin TL'lik Motosikleti Çaldılar

Izmit'te, bir motosiklet bayisine giren 2 kişi gözlerine kestirdikleri motosikleti çalabilmek için önündeki 2 motosikleti çekti. 80 bin lira değerindeki motosikleti ve 2 motosiklet montunu çalan 2 kişi kayıplara karışırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir motosiklet bayisinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sabah saat 05.20 sıralarında motosiklet kaskı takan 2 kişi bir motosikletle geldi. Kapıyı zorlayarak açan 2 kişi içeride gözlerine kestirdikleri piyasa değeri 80 bin lira olan motosikleti çıkarmak için önünde bulunan 2 motosikleti çekti. Daha sonra motosikleti dışarı çıkaran 2 kişi 2 motosiklet montunu da çalarak kayıplara karıştı. Polis işyerinde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.