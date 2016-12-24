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Kocaeli Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Tcg Büyükada Gemisi'ni Inceledi

Kocaeli Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Tcg Büyükada Gemisi'ni Inceledi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TCG Büyükada Gemisi'ni incelediMilli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostancıoğlu ile Gölcük Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Kocaeli Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Tcg Büyükada Gemisi'ni Inceledi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TCG Büyükada Gemisi'ni inceledi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostancıoğlu ile Gölcük Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Işık Milgem projesi ürünü TCG Büyükada Gemisi'ni inceledi.

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Haber-Kamera: KOCAELİ (DHA)

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(Tür: Yurt)

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