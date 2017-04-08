Kocaeli Marketi Soyma Anları Güvenlik Kamerasında

Marketi soyma anları güvenlik kamerasında



Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde iki marketten hırsızlık yapan T.K. yakalandı. T.K'nın prematüre ikiz bebeklerinin olmasının ardından bankalara olan yaklaşık 30 bin liralık borcunu ödeyemez duruma gelince hırsızlık yaptığı belirlendi. T.K.'nın iki markette hırsızlık yapma anı kameralara yansırken, soygunun ardından sinir krizi geçiren kasiyer bayıldı.



Derince'de, 12 Ocak ve 3 Nisan günlerinde kadın kasiyerleri tehdit eden kişi hırsızlık yaptı. 3 Nisan'da yaşanan soygunda hırsızın oyuncak silah kullandığı tespit edildi. Polis, hırsızı yakalamak için markette bulunan güvenlik kameralarını ve çevrede bulunan kameraların kayıtlarını inceleme aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri kamera kayıtlarından hırsızın eşkalini belirlerken, bir kişi hırsızlık yapan kişiyi tanıdığını belirtti. Polis, fırından ekmek alarak evine gelen T.K'yı yakaladı.



Turistik bölgelerde rehberlik ve garsonluk yapan, ayrıca fayans ustası olan T.K'nın bir süre önce prematüre ikiz bebeklerinin olduğu, bebeklerin tedavileri sırasında kredi kartı ve bankaya olan borçlarının 30 bin TL'ye yaklaştığı bu nedenle hırsızlık yaptığı belirlendi.



Soygun anları güvenlik kameralarına yansırken, bir marketten hırsızlık yapan T.K.'nın kaçmasının ardından kasiyerin bağırmaları, sinir krizi geçirerek bayılması kameralara yansıdı. T.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.