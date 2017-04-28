Kocaeli Market Hırsızı Eski Uzman Çavuş Yakalandı

Market hırsızı eski uzman çavuş yakalandı



KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde 3 marketten yaklaşık 40 bin TL'lik hırsızlık yapan eski uzman çavuş 27 yaşındaki Ö.G. yakalandı.



Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü bir ay içerisinde 3 marketin soyulmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kimliğini belirlediği Ö.G'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. 3 marketten yaklaşık 40 bin TL'lik hırsızlık yapan, hırsızlık anında kar maskesi takan Ö.G'nin eski uzman çavuş olduğu öğrenildi. İşlediği disiplin suçu ile görevine son verildiği belirtilen Ö.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.