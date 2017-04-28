Kocaeli Market Hırsızı Eski Uzman Çavuş Yakalandı

Market hırsızı eski uzman çavuş yakalandıKOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde 3 marketten yaklaşık 40 bin TL'lik hırsızlık yapan eski uzman çavuş 27 yaşındaki Ö.G. yakalandı.

Kocaeli Market Hırsızı Eski Uzman Çavuş Yakalandı

Market hırsızı eski uzman çavuş yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde 3 marketten yaklaşık 40 bin TL'lik hırsızlık yapan eski uzman çavuş 27 yaşındaki Ö.G. yakalandı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü bir ay içerisinde 3 marketin soyulmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis, kimliğini belirlediği Ö.G'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. 3 marketten yaklaşık 40 bin TL'lik hırsızlık yapan, hırsızlık anında kar maskesi takan Ö.G'nin eski uzman çavuş olduğu öğrenildi. İşlediği disiplin suçu ile görevine son verildiği belirtilen Ö.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Hırsızlık, Kocaeli, Polis, Gebze, Kar, Tl, Market, Operasyon