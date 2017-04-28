Kocaeli Mahkum Yatağını Yaktı, 3 Infaz Koruma Memuru Dumandan Etkilendi
Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde bir mahkum yatağını ateşe verirken, söndürme çalışmaları sırasında 3 infaz koruma memuru dumandan etkilendi.
Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde bir mahkum yatağını ateşe verirken, söndürme çalışmaları sırasında 3 infaz koruma memuru dumandan etkilendi. Yangın büyümeden söndürülürken, 3 memur tedavi altına alındı.Bugün öğle saatlerinde, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde bunalıma girdiği belirtilen N.C. isimli kadın mahkum yatağını ateşe verdi. İnfaz koruma memurları koğuşta bulunanları dışarı çıkarırken, yangının büyümesini engellemek için tutuşan yatağı dışarı çıkardı. Yanan yatak söndürülürken, kadın infaz koruma memurları dumandan etkilendi. Cezaevine gelen 112 Acil ekipleri dumandan etkilenen 3 infaz koruma memuruna müdahalede bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan infaz koruma memurları tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.