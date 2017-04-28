Kocaeli Kur-An Kursu'ndan Bağış Paraları Çalındı

Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde, Karatoprak Keşoğlugil Kur-an Kursu'nda içerisinde bağış paralarının bulunduğu kutu çalındı.



Osmangazi Mahallesi Tefsir Sokak'ta bulunan Karatoprak Keşoğlugil Camii ile aynı yerdeki cami ile aynı ismi taşıyan Kur-an kursuna sabah gelen görevliler kapının açık olduğunu görürken, içerisinde bağış paralarının bulunduğu kutunun çalındığını fark etti. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis incelemede bulunarak, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Cami derneği başkan yardımcısı Yılmaz Bağış kutunun içerisinde çok fazla para bulunmadığını, ancak yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu söyledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.